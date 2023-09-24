أنشيلوتي يُحدد سبب خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

تحدث كارلو أنشيلوتي، مُدرب ريال مدريد، عن خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في ديربي العاصمة في الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية الروخوبلانكوس على أرض ميتروبوليتانو كلاً من ألفارو موراتا “هدفين” وأنطوان جريزمان “هدف”، فيما سجل هدف الميرنجي الوحيد توني كروس.

وقال أنشيلوتي، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لم نبدأ اللقاء بطريقةٍ جيدة، ولم نُدافع بصورةٍ طيبة، وكُنا ضُعفاء في منطقتنا، مع التأخر بهدفين دون رد لعب المُنافس المُباراة التي أرادها”.

وتابع :”أتلتيكو مدريد دافع بصورةٍ جيدة واعتمدوا على التحولات السريعة، في هذا الشأن قدم المُنافس مُباراة أفضل منا”.

وأضاف مُدرب الميرنجي :”افتقاد التركيز؟ لقد تحدثنا وسنُواصل الحديث عن الأمر لأنه يُمثل مُشكلة مُهمة، وتكرر الأمر عدة مرات، وسنحت لنا الفرصة 3 مرات للعودة اليوم، وكُنا قريبين من ذلك”، وأكمل :”نتيجة 3-1 كانت كبيرة جداً، ومع هذا الهدف انتهى الللقاء”.

وتابع :”عدم اللعب بمُهاجمٍ في التشكيل الأساسي ؟ خوسيلو لم يلعب لأننا أردنا أن نحظى بسيطرة أكبر على الكرة بإشراك لاعب وسط إضافي”.

وأضاف أنشيلوتي :”المُشكلة تمثلت في الهشاشة الدفاعية، وهو الأمر الذي لم نُعاني منه في المُباريات الأولى، في 45 دقيقة فقط سجل المُنافس 3 أهداف في مرمانا، وهو مجموع ما تلقيناه في المُباريات السابقة”.

وتابع :”نحن لم نُدافع بصورةٍ جيدة كما هو مُعتاد، ولم نكن متماسكين، واستغل المُنافس الفرصة”.

وأكمل أنشيلوتي :”الأهداف الثلاثة التي تلقيناها كانوا نُسخة طبق الأصل، لم نتمركز جيداً ولم نُدافع بالشكل الأمثل”.

وأضاف :”أتلتيكو مدريد من أفضل الفرق التي تدافع ليس فقط في إسبانيا، وهم مُنظمون، وأقوياء في الثنائيات وليس من السهل إيجاد المساحة ضدهم، افتقرنا للفعالية، ولكني أعتقد أن المُشكلة ليست هجومية بل هي دفاعية”.