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فيديو.. أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني

الإثنين 25 سبتمبر 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني



وكالات / سما /

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من التغلب على جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1، وذلك في ديربي العاصمة الإسبانية في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ميتروبوليتانو قد بدأ عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 4 بعد لعبة رأسية مُتقنة غالط بها الحارس كيبا.

وتمكن زميله أنطوان جريزمان بشكلٍ مُشابه من تسجيل الهدف الثاني بعد لعبة رأسية جديدة أتاحت للروخوبلانكوس التقدم بثنائية نظيفة في الدقيقة 18.

وقلص النجم الألماني توني كروس الفارق بهدفٍ للميرنجي في الدقيقة 35 بعد استلام رائعة للكرة على حافة منطقة الجزاء، أتبعه بمُراوغة مُمتازة، وتوج مجهوده الفردي بتسديدة قوية في مرمى أوبلاك.

وعاد موراتا ليُسجل هدف التقدم الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليُصعب أكثر من مهمة رجال المُدرب أنشيلوتي.

وحاول المُدرب الإيطالي تحريك المياه الراكضة بإجراء عدد من التبديلات التي كان لها تأثير إيجابي على أداء الفريق، ولكن دون أن يُثمر ذلك عن أي هدف إضافي، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بنتيجة 3-1.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 10 يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 15 في المركز الثالث.

وسيلعب أتلتيكو مدريد الجولة المُقبلة في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على أرض الأخير يوم الخميس، فيما سيلعب ريال مدريد على أرضه ضد لاس بالماس يوم الأربعاء.

#أتلتيكو مدريد #الدوري الإسباني #ريال مدريد

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