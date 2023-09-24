فيديو.. ليفربول يعبر مطب وست هام وينفرد بالوصافة

وكالات / سما /

عبر فريق ليفربول مطب وست هام وانفرد بوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الانتصار بثلاثية لهدف، في لقاء الأسبوع السادس من المسابقة، والذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، في ملعب أنفيلد رود.

النجم المصري الدولي محمد صلاح كان المبادر بفض عذرية الشباك، حيث تكفل بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما تحصل على فرصة التسجيل بنفسه إثر عرقلته على يد المغربي نايف أكرد داخل مرعب العمليات.

وخطف الهامرز هدف التعادل قبل نحو ثلاثة دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بضربة رأسية متقنة من جارود بوين، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

ومن لمسة رائعة، وضع داروين نونيز الريدز في المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 60، قبل أن يبتعد زميله البرتغالي، ديوجو جوتا، بالنتيجة، مسجلاً الهدف الثالث لكتيبة الألماني يورجن كلوب.

فوز يرفع به ليفربول نقاطه للرقم 16 في وصافة الجدول، بفارق نقطة عن برايتون الثالث، ونقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد وست هام عند 10 نقاط في المرتبة السابعة بالجدول.