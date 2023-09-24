غزة: وفاة و7 إصابات في حوادث سير خلالـ 24 ساعة

غزة / سما /

اعلنت ادارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، وفاة طفل وإصابة 7 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل (عبيدة جهاد عزات أبو عمرة) سنتان، توفي ظهر أمس الأحد، جراء حادث سير، وقع في شارع الحكر في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادثة وهو (ب، ك)، وحجز مركبته، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و7 إصابات 3 بجروح متوسطة و4 بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.