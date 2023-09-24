ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، على خبر استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال وتفجير 3 منازل وتدمير بالبنية التحتية في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- شهيدان وتفجير 3 منازل وتدمير بالبنية التحتية في عدوان احتلالي على مخيم نور شمس
- وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- الرئاسة: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط نتنياهو الذي أعلن عنه في الأمم المتحدة
- الفسفوس يعاني أوضاعا صحية حرجة وتدهور حالة الأسير الرفاعي
- نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين "نجمة الصداقة"
- عناصر من "حماس" يعتدون على موظفي الأمن في جامعة الأزهر
- مصرع شقيقين بصعقة كهربائية في بيتللو وطفل بحادث دعس بغزة
- "الخارجية": ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا إلى 64
- فعاليات محافظة جنين ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد دعمها لقرارات القيادة
- الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين- فرع لبنان يعقد مؤتمره السابع
* "الأيام":
- شهيدان خلال اقتحام مخيم نور شمس وجيش الاحتلال يلحق دمارا بالبنية التحتية
- جيش الاحتلال يقصف نقاط رصد على حدود غزة بعد مواجهات عنيفة خلّفت 6 إصابات
- غزة: استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل 12 يوما
- الخليل: إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دهسهما من قبل مستوطن
- قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت وتعتقل ثمانية من طلبتها
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في إعصار ليبيا إلى 64
- أبو ردينة: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط نتنياهو
- وقف البناء في 21 منزلا ومنشأة ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- أميركا تضغط على إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس
- الخليل: إطلاق نار على عضو بالمجلس البلدي وإحراق مركبته وإصابته
* "القدس":
- شهيدان في مخيم نور شمس
- مستوطن يدهس شابا من ذوي الإعاقة وفتاة في الخليل.. مداهمة حي الغرابلي ببيت حنينا والاعتداء على السكان
- 673 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقيمون حلقات الرقص في باحاته
- اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال "8" طلاب والاعتداء على الحراس