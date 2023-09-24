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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 25 سبتمبر 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، على خبر استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال وتفجير 3 منازل وتدمير بالبنية التحتية في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان وتفجير 3 منازل وتدمير بالبنية التحتية في عدوان احتلالي على مخيم نور شمس

- وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

- الرئاسة: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط نتنياهو الذي أعلن عنه في الأمم المتحدة

- الفسفوس يعاني أوضاعا صحية حرجة وتدهور حالة الأسير الرفاعي

- نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين "نجمة الصداقة"

- عناصر من "حماس" يعتدون على موظفي الأمن في جامعة الأزهر

- مصرع شقيقين بصعقة كهربائية في بيتللو وطفل بحادث دعس بغزة

- "الخارجية": ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا إلى 64

- فعاليات محافظة جنين ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد دعمها لقرارات القيادة

- الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين- فرع لبنان يعقد مؤتمره السابع

* "الأيام":

- شهيدان خلال اقتحام مخيم نور شمس وجيش الاحتلال يلحق دمارا بالبنية التحتية

- جيش الاحتلال يقصف نقاط رصد على حدود غزة بعد مواجهات عنيفة خلّفت 6 إصابات

- غزة: استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل 12 يوما

- الخليل: إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دهسهما من قبل مستوطن

- قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة بيرزيت وتعتقل ثمانية من طلبتها

- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في إعصار ليبيا إلى 64

- أبو ردينة: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط نتنياهو

- وقف البناء في 21 منزلا ومنشأة ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- أميركا تضغط على إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس

- الخليل: إطلاق نار على عضو بالمجلس البلدي وإحراق مركبته وإصابته

* "القدس":

- شهيدان في مخيم نور شمس

- مستوطن يدهس شابا من ذوي الإعاقة وفتاة في الخليل.. مداهمة حي الغرابلي ببيت حنينا والاعتداء على السكان

- 673 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقيمون حلقات الرقص في باحاته

- اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال "8" طلاب والاعتداء على الحراس

#الصحف الفلسطينية

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