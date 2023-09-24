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الطقس: اجواء صافية مع بقاء الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الإثنين 25 سبتمبر 2023 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية مع بقاء الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل



رام الله / سما /

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو اليوم الاثنين يكون صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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