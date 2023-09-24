  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة

الأحد 24 سبتمبر 2023 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية وعائلية، مساء اليوم عن استشهاد الشاب مجدي إيهاب غباين، متأثراً بإصابته التي أصيب بها إثر انفجار وقع قبل أيام في منطقة ملكة شرق غزة، ما يرفع حصيلة شهـداء الانفجار إلى 6.

ويوم الأربعاء 13 سبتمبر/ 2023، استشهد 5 مواطنين، وأصيب 25 آخرون جراء انفجار وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة .

وعُلم أن الشهداء هم: الشاب براء وائل الزرد نجل القيادي في حركة حماس والداعية د. وائل الزرد والشاب محمد عمر قدوم و الشاب احمد عز الدين الجعبري و ناصر نوفل نجل رامي نوفل قائد الشرطة البحرية في  غزة وعمه القائد القسامي أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والشاب فارس مطر.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

#مجدي غباين #الشهيد مجدي غبيان

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

مصرع شقيقين بصعقة كهربائية شمال غرب رام الله

اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلبة

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

وفاة طفل دهساً وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وفاة 64 فلسطينيا في إعصار ليبيا

photo_2023-09-24_18-01-23

فيديو: محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح وإصابته بالرصاص

وفد سعودي في زيارة رسمية لفلسطين هذا الأسبوع: سيلتقي الرئيس عباس

صور: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدين للمقاومة وسط وشمال القطاع

photo_2023-09-24_14-52-29

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية