استشهاد مواطن متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة

غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية وعائلية، مساء اليوم عن استشهاد الشاب مجدي إيهاب غباين، متأثراً بإصابته التي أصيب بها إثر انفجار وقع قبل أيام في منطقة ملكة شرق غزة، ما يرفع حصيلة شهـداء الانفجار إلى 6.

ويوم الأربعاء 13 سبتمبر/ 2023، استشهد 5 مواطنين، وأصيب 25 آخرون جراء انفجار وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة .

وعُلم أن الشهداء هم: الشاب براء وائل الزرد نجل القيادي في حركة حماس والداعية د. وائل الزرد والشاب محمد عمر قدوم و الشاب احمد عز الدين الجعبري و ناصر نوفل نجل رامي نوفل قائد الشرطة البحرية في غزة وعمه القائد القسامي أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والشاب فارس مطر.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.