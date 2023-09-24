الخليل: استنكار واسع لمحاولة اغتيال فرّاح.. إضراب تجاري شامل وتعليق العمل أمام المحاكم

الخليل/سما/

أثارت محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، مساء اليوم، بإطلاق النار عليه والذي أسفر عن إصابته بجراح موجة استنكارات عارمة.

ودعت بلدية الخليل لإضراب تجاري شامل غداً في مدينة الخليل؛ استنكاراً لإطلاق النار على عضو مجلس البلدية عبد الكريم فراح وإصابته بجراح.

وقالت البلدية في بيان لها: "استنكاراً لمحاولة اغتيال عضو المجلس البلدي الأستاذ عبد الكريم فرّاح، بإطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته مساء اليوم الأحد، واستهداف أعضاء المجلس البلدي خلال اليومين الماضيين من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون والأخلاق والأعراف، تعلن بلدية الخليل ونقابة العاملين الإضراب الشامل في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة بالمدينة، وذلك يوم غدٍ الإثنين الموافق 2023/9/25، ويستثنى من الإضراب موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.

أما نقابة المحامين الفلسطينيين قررت تعليق العمل يوم غد أمام كل المحاكم والنيابات بمحافظة الخليل، وتنظيم وقفة أمام محكمة بداية الخليل ظهراً؛ تنديداً بما وصفته بالاعتداء الجبان والآثم على الزميل عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدي الخليل.

وأكدت في بيان لها أن هذا الاعتداء وما سبقه ينذر بتقويض السلم الأهلي، ودعت لسرعة توقيف المعتدين ومحاكمتهم ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس والمختلف عن البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة.

من جهتها استنكرت بلدية نابلس حادثة الاعتداء على عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح مساء اليوم، وحادثة إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي قبل عدة أيام.

وأكدت في بيان لها أن مثل هذه الأفعال التي لا تمت بصلة لعادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني والتي تمس بالسلم الأهلي، إنما تخدم مخططات الاحتلال وأعوانه.

وأضافت: "نحن على أتم الثقة بأن أجهزتنا الأمنية الفلسطينية ستلاحق الفاعلين وتقدمهم للعدالة، داعين الله أن يحفظ شعبنا ووطننا من كل مكروه.

وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" - إقليم وسط الخليل عمليات اطلاق النار التي تستهدف المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم في مدينة الخليل.

وطالبت "فتح" المؤسسة الأمنيّة بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.*

وأدان أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي الجريمة بحق عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح .

وطالب البرغوثي الجهات الأمنية المختصة بمحاسبة الفاعلين، مؤكدا أن هذه الجريمة تمس السلم الأهلي، كما أن إرهاب الفلسطينيين وأعضاء المجالس البلدية لمنعهم من أداء مهامهم يتناقض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والديمقراطية، وهذه الاعتداءات تجر البلد لوضع خطير وفلتان أمني يهدد كل الشعب ويجب وضع حد له فوراً دون تردد.

ودانت حركة حماس بشدة محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، مشيرة إلى أن محاولة الاغتيال تمت بعد ساعات من تصريحات فراح ضد الفساد والفلتان الأمني.

واستنكرت حماس تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية. وأكدت على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا.

ودعت الحركة أهالي الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.

كما أدانت رئاسة المجلس التشريعي بغزة بشدة محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، بإطلاق النار عليه والذي أسفر عن إصابته، محملة السلطة المسؤولية الكاملة لكشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقالت في بيان لها أن محاولة الاغتيال الآثمة تأتي في الوقت الذي يتصدى فيه شعبنا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت هذا الاعتداء الإجرامي هو استكمال لمنهج البلطجة ومخطط نشر الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية خدمة للاحتلال الصهيوني وأجندته.

ودعت شعبنا في الضفة وجميع قواه وشرائحه إلى مواجهة المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.





