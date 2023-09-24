  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دعسهما من قبل مستوطن وسط الخليل

الأحد 24 سبتمبر 2023 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دعسهما من قبل مستوطن وسط الخليل



الخليل/سما/

أصيب شاب من ذوي الإعاقة، وفتاة، اليوم الأحد، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية ، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عاما) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابيْن إلى مستشفى داخل أراضي الـ48،  حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

ـــــ

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة

اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلبة

مصرع شقيقين بصعقة كهربائية شمال غرب رام الله

نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

الأخبار الرئيسية

وفاة 64 فلسطينيا في إعصار ليبيا

photo_2023-09-24_18-01-23

فيديو: محاولة اغتيال لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح وإصابته بالرصاص

إذاعة: وفد سعودي في زيارة رسمية لفلسطين هذا الأسبوع

صور: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدين للمقاومة وسط وشمال القطاع

photo_2023-09-24_14-52-29

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية