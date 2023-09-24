إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دعسهما من قبل مستوطن وسط الخليل

الخليل/سما/

أصيب شاب من ذوي الإعاقة، وفتاة، اليوم الأحد، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية ، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عاما) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابيْن إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

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