فلسطين تشارك في الاجتماع العاشر للجنة الفنية للسياحة بالجامعة العربية

القاهرة/سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في الاجتماع العاشر للجنة الفنية للسياحة العربية برئاسة ممثلة وزارة السياحة الأردنية، وبمشاركة ممثلي وزارات السياحة في الدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الإقتصادي بالجامعة العربية - المشرف على إدارة النقل والسياحة الوزير مفوض بهجت أبو النصر، أن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من قضايا العمل العربي المشترك في مجال السياحة وفي مقدمتها المدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، ودعوة الدول العربية للالتزام بهذه المدونة لما لها من دور في الارتقاء بتنافسية صناعة السياحة بالدول العربية.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا بندا حول العمل السياحي العربي المشترك بين الدول العربية بهدف البحث عن إمكانية منح تسهيلات للسائح العربي في إطار تشجيع السياحة العربية البينية، مؤكدًا أن الجامعة العربية عكفت على وضع مقترح لبروتوكول تعاون عربي في قطاع السياحة لخلق مناخ إيجابي لجذب مزيد من السياحة العربية البينية والسياحة الخارجية إلى المنطقة العربية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي.

وأشار أبو النصر إلى أن اللجنة تناقش أيضا بندا حول تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في السياحة العربية، وبحث تأثير التغييرات المناخية على القطاع السياحي العربي، خاصة أن المنطقة العربية من أكثر الدول تأثرا بتلك التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة إقامة ملتقى تحت عنوان "شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة".

وقدمت وزارة السياحة السورية عددا من المقترحات على جدول الأعمال، منها تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، وإنشاء أكاديمية سياحية للعلوم السياحية في مدينة دمشق أو محافظة حلب، إضافة لمقترح بشأن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدان العربية للاستثمار السياحي .