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مستوطنون يعربدون على المواطنين في بيت لحم

الأحد 24 سبتمبر 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعربدون على المواطنين في بيت لحم



بيت لجم/سما/

نفذ مستوطنون اليوم الأحد، أعمال عربدة في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن مجموعة من المستوطنين هددوا عددا من المواطنين من عائلتي جبريل والبدن بأن عليهم مغادرة خيمهم في منطقة البرية، وإلا سيتعرضون لمضايقات مستمرة .

وأشار إلى أن المستوطنين استولوا قبل مدة على نحو 300 دونم في منطقة البرية، ونصبوا فيها عددا من الخيم، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

وفي السياق، اقتلع مستوطنون مساء  زوايا حديدية ودمروا أسلاكا شائكة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية،  بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا عددا من الزوايا الحديدية ودمروا أسلاكا شائكة تحيط بأراضي خلة النحلة في منطقة خلايل اللوز، تعود لمواطنين من عائلة صويص وعبيات.

وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعّدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالاعتداء عليهم ورشق منازلهم بالحجارة .

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#تقوع

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