  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

الأحد 24 سبتمبر 2023 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى



عمان/سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الانتهاكات التي نفذها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف والمقابر الإسلامية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، اليوم الأحد، إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرتها، وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم، وفي محيطه، وفي المقابر الإسلامية المجاورة له، والتي تعد وقفاً إسلامياً، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، يُنذر بالمزيد من التصعيد، ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فوراً.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مجددا التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وحذر المجالي من استمرار هذه الانتهاكات، مشددا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة..هل تتجه للتصعيد؟

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

"الأزهر بغزة" تصدر بيان شجب واستنكار بشأن قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بالاعتداء على الجامعة

صحيفة تنشر حوارا مع الملك الراحل حسين ورأيه في موقف السعودية وسوريا من السلام مع "إسرائيل"

الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-24_18-01-23

فيديو: محاولة اغتيال لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح وإصابته بالرصاص

إذاعة: وفد سعودي في زيارة رسمية لفلسطين هذا الأسبوع

صور: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدين للمقاومة وسط وشمال القطاع

photo_2023-09-24_14-52-29

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

wc7Eh

نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية