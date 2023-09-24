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المجلس الأكاديمي الفلسطيني ومعهد فلسطين لأبحاث الامن القومي يوقعان مذكرة تفاهم

الأحد 24 سبتمبر 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأكاديمي الفلسطيني ومعهد فلسطين لأبحاث الامن القومي يوقعان مذكرة تفاهم



رام الله/سما/


في مقر معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي، تم اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم ما بين معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمجلس الأكاديمي الفلسطيني.
في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، واثر ذلك التغير على القضية الفلسطينية، ولما للباحثين والأكاديميين من دوراً مهماً، للتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، عمل الجانبين لإنجاز مذكرة تفاهم، تعزز من خلالها العمل والتنسيق المشترك، بما يخدم القضية والرواية الفلسطينية، على كافة الصعد.
ولقد شارك في لقاء التوقيع، نخبة من الجانبين بعد مشاورات ثنائية عديدة بين المؤسستين، وقد نصت بنود الاتفاقية على:
اولا : التعاون في إنجاز البحوث والدراسات المشتركة والقضايا الملحة التي تخص الشأن الفلسطيني.
ثانيا: تبادل الخبرات والمعارف في إعداد وإجراء الدراسات والبحوث العلمية الاستراتيجية واستطلاعات الرأي وتنفيذ برامج بحثية وتعليمية وتثقيفية.
ثالثا:تبادل الاصدارات العلمية والمجلات والمنشورات الصادرة عن الطرفين والتعاون في إصدار كتب وكراسات وأبحاث ودراسات وتحكيمها وتقييمها.
رابعا: التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة.
ووقع المذكرة من جانب معهد فلسطين اللواء المتقاعد حابس الشروف مدير عام المعهد .
و رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني اللواء د. محمد المصري.

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