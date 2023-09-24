السفير المغربي يزور محافظة طوباس والأغوار الشمالية

طوباس/سما/

زار سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، اليوم الأحد، محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وشملت الزيارة لقاءات ونقاشات مع ممثلين عن مؤسسات المحافظة، إضافة للاطلاع على عدة مناطق في الأغوار الشمالية، منها عاطوف والرأس الأحمر.

وخلال لقائه السفير المغربي، شكر القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد الأسعد المملكة المغربية، مشيدا بدورها الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، كما تحدث عن أهمية الدعم الذي تقدمه من خلال عدة مؤسسات مغربية وعلى رأسها وكالة بيت مال القدس.

وقدم الأسعد خلال اللقاء، شرحا عن واقع المحافظة وجوانب المعاناة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا للمزيد من تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفلسطين من خلال اتفاقيات التعاون والتوأمة.

من جهته، أكد السفير المغربي أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات ينفذها للمحافظات الفلسطينية، في إطار العلاقة الاستراتيجية الكبيرة التي تجمع المملكة المغربية وفلسطين.

وأوضح أنه خلال هذه الزيارة، تم بحث أشكال التعاون الممكنة مع المحافظة ومؤسساتها، ومنها إمكانية عمل توأمة بين بلدية طوباس وإحدى البلديات المغربية، بالإضافة إلى لقاء عدد من رجال الأعمال وبحث سبل التعاون المتبادل بين مؤسساتهم والمؤسسات النظيرة في المغرب.