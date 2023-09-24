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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في طولكرم

الأحد 24 سبتمبر 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في طولكرم



طولكرم/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد شابين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#منظمة التعاون الاسلامي

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