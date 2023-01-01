  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

الأحد 24 سبتمبر 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)



غزة/سما/

أصيب 3 مواطنين بالرصاص وآخرون بالاختناق اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي نقلوا على إثرها للمستشفى، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

 

وذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأحد أن عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهروا على حدود قطاع غزة، حيث تجمع الشبان في موقعين وهما شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين ، ومنطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا.

ووفقاً للقناة العبرية، بدأ الشبان في إشعال الإطارات المطاطية ، فيما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاههم.

في ذات السياق استمر إطلاق البالونات الحارقة من قبل الشبان والتي تسبب في اندلاع عدد من الحراق في منطقة غلاف غزة ، في وقت قرر الجيش الإسرائيلي، تعزيز قواته المنتشرة في محيط قطاع غزة بكتيبة إضافية.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات أكدت أن حريقين على الأقل اندلعا في نطاق المجلس الاقليمي إشكول في محيط قطاع غزة، من جراء البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن قوات الإطفاء الإسرائيلية تتعامل مع حريقين اندلعا بمستوطنتي "باري" و"كيسوفيم" في منطقة "غلاف غزة"، نجما عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بوقوع حريق ثالث في المنطقة ذاتها التابعة لما يسمى المجلس الإقليمي إشكول.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة..هل تتجه للتصعيد؟

"الأزهر بغزة" تصدر بيان شجب واستنكار بشأن قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بالاعتداء على الجامعة

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

"ديرمر" يتوقع موعد إتمام اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" و السعودية

صحيفة تنشر حوارا مع الملك الراحل حسين ورأيه في موقف السعودية وسوريا من السلام مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

wc7Eh

نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

F6o6QuoWAAAsrJ9

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

thumb (6)

طولكرم تشيع جثماني الشهيدين أبو علي وأبو دغش

جيش الاحتلال يعزز قواته في محيط غزة

20230924010859

اعتقال طلبة في بيرزيت: جيش الاحتلال يزعم أنهم كانوا على وشك تنفيذ عمليات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية