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مصرع شخصين بصعقة كهربائية غرب رام الله

الأحد 24 سبتمبر 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخصين بصعقة كهربائية غرب رام الله



رام الله/سما/

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، من جراء تعرضهم للصعق بالكهرباء، في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الضحايا تعرضوا لصعقة بالكهرباء في قرية بيتللو الواقعة في محافظة رام الله والبيرة، إلى الشمال من القدس المحتلة.

وأعلن رئيس مجلس قروي بيتلو نصر رضوان عن وفاة شقيقين من قرية بيتلو غرب رام الله، وإصابة شقيقهما ووالدتهما، إثر تماس كهربائي أثناء غسيل سجاد في منزل العائلة عن طريق "كيتور".

ولم تتضح ظروف الحادث بعد.

وأفادت طواقم طبية إسرائيلية أن الإسعاف التابع لـ"الهلال الأحمر" الفلسطيني نقل المصابين إلى منطقة واقعة بين قريتي راس كركر وخربثا بني حارث، شمال غرب رام الله.


وهناك، عملت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين؛ وأشارت، في بيانها الأولي، إلى أن أحدهم كان فاقدا للوعي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه بعد تقديم الإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذ حياة المصابين، نُقل أحدهم بطائرة مروحية إلى مستشفى إسرائيلي. في حين نقل آخران إلى مسشفى في مدينة رام الله.

ولاحقا، قالت "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لأربعة شبان فلسطينيين في العشرينات من العمر.

وأضافت أن الطواقم "اضطرت لإقرار وفاة اثنين منهم بعد فشل محاولات إنعاشهما".

وأفادت بأن مصابين اثنين بحالة طفيفة، نقلا بواسطة طواقم "الهلال الأحمر" إلى "مناطق السلطة الفلسطينية".

#رام الله

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