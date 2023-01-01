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"أوقاف الخليل" تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي

الأحد 24 سبتمبر 2023 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوقاف الخليل" تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي



الخليل/سما/

ا- استنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، اليوم الأحد، ومنع دخول المصلين وطواقم الأوقاف إليه.

وقال الجعبري في بيان له، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات منظمة وممنهجة ضد الحرم الإبراهيمي تحت العديد من المبررات وهو أمر ينتهك حرية المصلين المسلمين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان وهو ما افتقده مصلو الحرم الإبراهيمي اليوم من خلال ما مارسته قوات الاحتلال ضدهم ومنعهم من الصلاة فيه كما تنص الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية المصلين المسلمين أصحاب الحق في الحرم الإبراهيمي وأصحاب السيادة عليه بجميع مرافقه وساحاته لأداء صلواتهم بحرية وأمان بعيداً عن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

#الخليل

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