نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

غزة/سما/

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، الأحد، إن خسائر العمال جراء منع قوات الاحتلال الإسرائيلي مرورهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، لليوم الثامن على التوالي، تزيد عن 10 ملايين دولار.

وأضاف العمصي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "كل يوم يمر فيه إغلاق المعبر أمام العمال يكبدهم خسائر يومية تقدر بنحو 5 ملايين شيكل (1.3 مليون دولار)".

ولليوم الثامن على التوالي، تفرض إسرائيل إغلاقاً لمعبر بيت حانون، بدأته في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وحسب وزارة العمل في غزة، وصل عدد الفلسطينيين من القطاع الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18500 عامل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، في 17 سبتمبر/ أيلول، إنه تقرر تأجيل فتح معبر بيت حانون أمام العمال لـ24 ساعة أخرى" عقب إغلاقه لمدة 3 أيام بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وليلة السبت، جددت إسرائيل إغلاقها للمعابر الفلسطينية بحجة عيد "يوم الغفران"، حيث سيستمر حتى منتصف ليلة الإثنين.



ولم تفصح إسرائيل عما إذا كانت ستعاود فتح المعبر أمام العمال ليلة الإثنين، إذ قال المنسق عليان، الخميس، إن إعادة فتح المعبر لهذه الفئة سيتم تحديده "وفقاً لتقييم الأوضاع في غزة".

وطالب العمصي الجهات المعنية بالضغط على إسرائيل لفتح المعبر وتجنيب العمال العقوبات المفروضة عليهم.

ومنذ أسابيع، تسود قطاع غزة والمنطقة الحدودية تحديداً حالة من التوتر وسط خروج تظاهرات قرب السياج الأمني نصرة لقضايا وطنية، كالمسجد الأقصى والأسرى.

وخلال 2022، منحت تل أبيب آلاف التصاريح لعمال من غزة للعمل في إسرائيل أو الضفة، بما يتيح لهم المرور عبر حاجز بيت حانون شمالي القطاع، وصولاً إلى مكان عملهم.