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اشتية يستقبل الملتحقين بدورة كبار الضباط الـ21

الأحد 24 سبتمبر 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل الملتحقين بدورة كبار الضباط الـ21



رام الله/سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه في ظل المشهد العالمي، وانسداد الأفق السياسي، فإن استراتيجيتنا مبنية على تعزيز بيتنا الداخلي، وتعزيز الصمود المقاوم، والانفكاك عن الاحتلال والاعتماد على الذات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، الملتحقين بدورة كبار الضباط الـ21، والتي تضم كافة مكونات المؤسسة الأمنية، بحضور رئيس هيئة التدريب العسكري، اللواء ركن محمود هارون.

واستعرض اشتية خلال اللقاء صورة الوضع السياسي العام، والمشهد الإقليمي والدولي، وتأثيراته على القضية الفلسطينية، إضافة الى الخطط الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للسلطة الوطنية في ظل هذا المشهد.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عقد هذه الدورات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية، معربًا عن أمله أن تعكس الدورات نفسها بالأداء. وأشاد بالمؤسسة الأمنية وعقيدتها الراسخة والتي عنوانها الانتماء الوطني.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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