نتنياهو يتحدث عن نجاح زيارته للولايات المتحدة.. ما علاقة التلفزيون السعودي؟

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "i24” العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح الأحد عقب زيارة وصفها بالناجحة خصوصا أنها تضمنت لقاءا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد بايدن أن ما يجمع الولايات المتحدة و"إسرائيل" علاقة لا تنفصم.



وذكرت القناة أن نتنياهو تحدث إلى طاقمه في رحلة العودة قائلا، "إن لقاءه بالرئيس الأمريكي كان ممتازا، ونوقشت خلاله خطط توسيع دائرة السلام، استمراراً لاتفاقيات إبراهيم التي أبرمت قبل ثلاث سنوات".



وأوضح نتنياهو، "أن خطابه أمام الأمم المتحدة نقل على الهواء مباشرة عبر التلفريون السعودي بطريقة غير مسبوقة".



وأضاف، "التقيت بحوالي عشرين رئيس دولة من القارات الخمس الذين طلبوا جميعا تدشين علاقات معنا حتى أن اثنين منهم أعلنا عن نقل سفارتهما إلى القدس".



وأشار نتنياهو إلى لقائه بهنري كيسنجر والعديد من الشخصيات الأخرى، بما في ذلك رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.



وذكرت القناة أن بانتظار نتنياهو موجة من معارضة لمسار اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي، حيث يرفض اليمين المتشدد تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، وعلى رأس الرافضين كتلة وزير الأمن ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.



وأمس السبت، أكد نتنياهو أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة وإلا فإنه سيتأجل لعدة سنوات.



وقال نتنياهو مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز"، "إننا نقترب من السلام كل يوم، وهناك فرصة سانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإذا لم نفعل ذلك، فسوف يتأخر الأمر لعدة سنوات".







وأضاف: "عندما يتوق ثلاثة قادة وثلاث دول، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، إلى تحقيق نتيجة فإن فرص النجاح تزداد"، قائلا إن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءا من الاتفاق، وبإمكانهم الاستفادة منه".



وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سي إن إن"، سئل عن الخلافات في الحكومة على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق تطبيع، أوضح نتنياهو، "أنه لن يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر وأن الجميع "سوف سيشاركون بأي اتفاق مستقبلي".







وأضاف: "لدي جدالات مع أعضاء التحالف، يمكننا التغلب على العقبات والتوصل إلى انفراجة.. السلام سيخلق ممرا من آسيا إلى أوروبا، أنا متجه نحو اتمام هذه المهمة ومن الممكن الوصول إلى هذا الهدف، يمكن صنع التاريخ وتحقيق إنجاز كبير نحو إنشاء شرق أوسط جديد والانتقال من إسرائيل إلى القارات الأخرى".





واعتبر أن "بإمكان السعودية الاستفادة من هذا السلام.. وأعتقد أنهم ارتكبوا خطأً في عدم الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وإبقاء أنفسهم خارجها"، مؤكدا أن الأمر ليس مقايضة، في إشارة إلى أن التطبيع ليس مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين.



وقال : "أعتقد أن صنع السلام مع المملكة العربية السعودية والبدء في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي سيساعد أيضا على إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".



ويذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع قناة فوكس، إن "الرياض سيتعين عليها الحصول على سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك".