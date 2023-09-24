"التعليم العالي" و"بيكا" تبحثان آليات عملية لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

رام الله/سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، مع اللجنة المكلفة من وزير الخارجية والمغتربين لتنفيذ برامج التعاون مع دول آسيا الوسطى برئاسة مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري؛ آليات عملية لتنفيذ برامج وأنشطة للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، عملا بتوجيهات الرئيس بتعزيز التعاون مع هذه الدول.

وبحث اللقاء موضوعات عدة مقترحة للتعاون منها؛ إمكانية تقديم منح دراسية لطلبة دول أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا للدراسة في فلسطين؛ خاصة في تخصصات اللغة العربية، وتبادل الأساتذة والطلبة، وتقديم محاضرات متبادلة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في تلك الدول، والتعاون في مجال البحث العلمي، والاعتراف بالشهادات العلمية، والتحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون شاملة.

وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من "التعليم العالي" و"بيكا" وجهات الاختصاص في وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة وتنفيذ محاور التعاون التي تمت مناقشتها والاتفاق حولها.

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