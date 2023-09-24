فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
"هآرتس":
- يوسي بيلين: حتى فيصل الحسيني أوضح لي: العنوان هو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس
- 30 عاما على اتفاقات أوسلو: لا يمكنك عبور الهوة في قفزتين
-نتنياهو يقترب من مفترق الحسم في القضية الفلسطينية
-المفاجأة القادمة ستأتي- السؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها
-جلعاد أردان: اتفاق التطبيع مع السعودية سيسهم في عزل الفلسطينيين
"يديعوت أحرونوت":
-كوهين يتوقع إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية وتوقيعه في هذا الموعد
-عشرات الإنذارات في إسرائيل من سلسلة عمليات خلال "عيد الغفران"
"معاريف":
-تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة.. هل تتجه للتصعيد؟
-للأسبوع الـ38 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
-الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة
-تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية
-مصادر في الليكود: الملف الفلسطيني قضية ثانوية باتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية