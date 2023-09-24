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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 24 سبتمبر 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس":

- يوسي بيلين: حتى فيصل الحسيني أوضح لي: العنوان هو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس

- 30 عاما على اتفاقات أوسلو: لا يمكنك عبور الهوة في قفزتين

-نتنياهو يقترب من مفترق الحسم في القضية الفلسطينية

-المفاجأة القادمة ستأتي- السؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها

-جلعاد أردان: اتفاق التطبيع مع السعودية سيسهم في عزل الفلسطينيين

"يديعوت أحرونوت":

-كوهين يتوقع إنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية وتوقيعه في هذا الموعد

-عشرات الإنذارات في إسرائيل من سلسلة عمليات خلال "عيد الغفران"

"معاريف":

-تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة.. هل تتجه للتصعيد؟

-للأسبوع الـ38 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

-الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة

-تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية

-مصادر في الليكود: الملف الفلسطيني قضية ثانوية باتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية

#الصحف الاسرائيلية

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