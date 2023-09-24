بمشاركة فلسطين.. اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للدول العربية

القاهرة/سما/

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الأول لمشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولة فلسطين.

وشارك في الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، خبراء، وممثلون عن وزارتي العدل، والداخلية، في الدول العربية لدراسة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن 9 فصول و71 مادة.

ومثّل فلسطين، في الاجتماع المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وخبراء، وممثلون عن وزارتي العدل، والداخلية، في الدول العربية لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، وسيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب.

ويأتي المشروع من أجل حماية خصوصية البيانات ذات الطابع الشخصي في الوطن العربي، في ظل وجود اتفاقية مشابهة بالاتحادين الأوروبي والافريقي.

وكانت الجزائر قد تقدمت بمشروع الاتفاقية، وجرى تعميمه على الدول الاعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته 69 التي عقدت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية في الدول العربية.