جيش الاحتلال يعزز قواته في محيط غزة

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعزيز قواته المنتشرة في محيط قطاع غزة المحاصر بكتيبة إضافية، وذلك خلال ما يسمى بـ"يوم الغفران"، في ظل استمرار الاحتجاجية المحاذية للسياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه "بناء على تقييم الوضع (الأمني)، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية"، وذلك بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن اشتعال حرائق في المناطق المحاذية لغزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.



وأشارت تقارير إسرائيلية إلى اشتعال ثلاثة حرائق في منطاق تقع في محيط قطاع غزة المحاصر، وأكدت هيئة البث العام الإسرائيلة ("كان 11") أن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة تسببت باندلاع الحرائق.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحققين أكدوا رسميا أن حريقين على الأقل اندلعا في نظاق المجلس الاستيطاني "إشكول" في محيط قطاع غزة، من جراء البالونات الحارقة التي أطلقت غزة.

وأكدت أن طواقم الإطفاء والإنقاء نجحت في السيطرة على الحرائق.