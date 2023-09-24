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إيران تعلن إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في طهران

الأحد 24 سبتمبر 2023 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في طهران



وكالات

أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن إحباط مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران.

وقالت الوزارة في بيان: "أحبطنا مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران، وتم اعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي".

وأضافت أن "التفجيرات الإرهابية المخطط لها كانت تهدف إلى كسر هيبة الأمن وتقديم صورة مزعزعة للاستقرار في البلاد".

ولفتت إلى أن "قوات الأمن الإيرانية دهمت عدة مقار لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم".

وبحسب إعلان الوزارة، فإن "العناصر المتورطة في العملية ينتمون لتنظيم "داعش"، ولدى بعضهم تاريخ من الانتماء للجماعات التكفيرية في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".

وأكد البيان أن "طريقة التخطيط لهذه العملية وسلوك الإرهابيين كان أكثر تعقيدا بكثير من النمط المعتاد للحركات التكفيرية ويتشابه بشكل كبير مع أساليب وعمليات الكيان الصهيوني".

ولفت البيان إاى أنه "وأثناء عملية إلقاء القبض على الإرهابيين في أحد المنازل، كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ عملية انتحارية، إلا أن قوات الأمن منعتهم من تنفيذ عمليتهم ما أدى إلى إصابة شخصين من قوات الأمن الإيرانية".

كذلك، كان ينوي الإرهابيون وفق البيان، تفجير نقاط مكتظة من العاصمة طهران لاظهار صورة من عدم استتباب الأمن في البلاد، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك وألقت القبض عليهم في طهران والبرز وأذربيجان الغربية قبل قيامهم بأي عملية.

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