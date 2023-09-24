الكشف عن سبب اختيار العوضي لبطولة فيلم "الإسكندراني"

وكالات / سما /

أعلن المخرج خالد يوسف عن السبب وراء اختياره للفنان المصري أحمد العوضي ليجسد بطولة فيلمه السينمائي الجديد "الاسكندراني"، والذي يعود من خلاله المخرج خالد يوسف للسينما بعد فترة غياب.

خالد يوسف: "أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيوني"

وخلال لقائه ببرنامج "عرب وود" أوضح المخرج خالد يوسف بأن الفنان أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيون وكان ينقصه أن يقدم للسينما، مؤكدًا بأنه أراد أن يقوم بهذا الدور لأنه مؤمن بموهبته، حيث أن بشكله وموهبته ومواصفاته تصنع بطلا سينمائياً هاماً.

أحمد العوضي بطل فيلم خالد يوسف "الإسكندراني"

يُذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تعاقده لتجسيد بطولة فيلم "الإسكندراني"، في أول تعاون بينه وبين المخرج خالد يوسف والذي يعود للسينما بعد غياب، ويعد الفيلم أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي على الشاشة الكبيرة بعد عدة أفلام قدم فيها دور الممثل المساعد، ويأتي الفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.



يُذكر أن فيلم "الإسكندراني" يشارك في بطولته بيومى فؤاد، محمود حافظ، زينة، صلاح عبد الله، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وفي منتصف الشهر الجاري كان قد تم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الفيلم وحضر أبطال فيلم "الإسكندراني" المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة تفاصيل العمل وتقديم أبطاله، وكان على رأس الحضور المخرج خالد يوسف مخرج الفيلم والفنان حسين فهمي والفنان أحمد العوضي والفنان بيومي فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة إلى جانب حضور الإذاعية نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة.



وخلال الفترة الماضية كان قد بدأ تصوير الفيلم والذي يأتي من تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.