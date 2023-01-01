شاومي Xiaomi تقلب موازين الأسواق بهذا الهاتف - تفاصيل

وكالات / سما /

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 14 خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات جديدة أن السلسلة قد حصلت بالفعل على شهادة 3C الصينية، كما أظهرت مواصفات الهاتف الأفضل في المجموعة Xiaomi 14 Ultra.

وبحسب موقع 91mobiles فإنه من المتوقع أن تظهر سلسلة Xiaomi 14 لأول مرة في الصين في شهر نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة ثلاثة طرز هي : Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro وXiaomi 14 Ultra.

وسيحصل هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra على شاشة منحنية مع حواف نحيفة و"نوتش" على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة، مع جودة 2K ، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، المستشعر الأساسي من تصنيع شركة سوني LYT900 قياس 1 بوصة، مع مستشعران مزودان بعدسات تكبير مع تقريب بصري 3x و5x.

وسيحتوي هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وسيعمل هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra بأفضل معالج لهواتف الأندرويد من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم شبكة 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.