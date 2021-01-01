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فيسبوك يتيح للمستخدمين تشغيل أكثر من حساب في وقت واحد

الأحد 24 سبتمبر 2023 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يتيح للمستخدمين تشغيل أكثر من حساب في وقت واحد



وكالات / سما /

أعلنت شركة فيسبوك، أنها ستسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة في محاولة لمساعدة المستخدمين على الشعور "بحرية أكبر" في التفاعل على المنصة.

وفي شرح الميزة الجديدة، قال فيسبوك: "لقد سمعنا من الأشخاص أن التنظيم الأكثر وضوحًا للأصدقاء والمجموعات والاهتمامات يساعدهم على الشعور بحرية أكبر في التعامل مع الجمهور الذي يعتقدون أنه الأكثر صلة... يتيح لك إنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة تنظيم الأشخاص الذين تشاركهم بسهولة وما المحتوى الذي تراه في مختلف أجزاء حياتك.

وسيكون لكل ملف شخصي واجهة فريدة تحتوي على المحتوى ذي الصلة به، وسيتمكن المستخدمين من التبديل بين الملفات الشخصية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لكن بعض الميزات - مثل المواعدة والسوق والوضع الاحترافي والمدفوعات - لن تكون متاحة في البداية لملفات التعريف الشخصية الإضافية.

وبحسب موقع TechCrunch فإن فيسبوك كان يختبر خيار إنشاء ملفات تعريف إضافية خلال العام الماضي، وأضافت: "لقد بدأ الخيار الآن في الانتشار على مستوى العالم حيث شهدنا استجابة إيجابية لمنح الأشخاص المزيد من التحكم إذا كانوا يريدون فصل الرسوم البيانية الاجتماعية الخاصة بهم أو تنظيم الملفات الشخصية على أساس الاهتمامات".

واعتبارًا من يوليو، كان لدى فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي لشركة Meta، وكان لدى المنصة أيضًا 2.064 مليار مستخدم نشط يوميًا، ارتفاعًا من 2.037 مليار في الربع السابق، وكان هذا النمو محوريًا، لأنه في الربع الأخير من عام 2021، أعلن فيسبوك عن أول انخفاض ربع سنوي على الإطلاق في عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

#فيسبوك #المستخدمين

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