عنصر أساسي للحياة.. اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على قمر "أوروبا"

وكالات / سما /

كشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن وجود ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر أساسي للحياة على الأرض، تحت سطح قمر المشتري الجليدي "أوروبا"، ما يعزز مكانة القمر كمنافس رئيسي لاستضافة حياة خارج كوكب الأرض.

وبعد تحليل بيانات التلسكوب الفضائي عالي التقنية، أفادت نتائج دراستين جديدتين نشرتا في مجلة "ساينس"، بأن غاز ثاني أكسيد الكربون كان أكثر وفرة داخل منطقة على سطح قمر المشتري يبلغ عرضها 1800 كيلومتر وتدعى "تارا ريغيو"، وهي ذات سطح حديث جيولوجيا يسمى "تضاريس الفوضى".

وتشير البيانات الجديدة إلى احتمال تشكل غاز الكربون داخل القمر نفسه. وكان العلماء سابقا اكتشفوا ثاني أكسيد الكربون على سطح "أوروبا"، إلا أنهم لم يتمكنوا من التأكد إن كان الغاز جاء تشكل محليا أم جاء به مصدر خارجي مثل نيزك.

وقال عالم الكيمياء الجيولوجية في معهد أبحاث الجنوب الغربي، والمؤلف المشارك بإحدى الدراستين، كريستوفر جلين: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الحياة موجودة بالفعل في محيط أوروبا. لكن هذا الاكتشاف الجديد يضيف دليلا على أن محيط أوروبا سيكون رهانا جيدا لاستضافة حياة موجودة"، بحسب صحيفة "الغارديان".

بدورها، أشارت عالمة الكواكب بجامعة كورنيل، سامانثا ترامبو، إلى أن "الملاحظات السابقة من تلسكوب هابل الفضائي تظهر دليلا على وجود الملح المشتق من محيط منطقة تارا ريغيو".

وأضافت المؤلفة الرئيسية لإحدى الدراستين، أن "الآن نرى أن ثاني أكسيد الكربون يتركز بشكل كبير هناك أيضا. ونعتقد أن هذا يعني أن أصل الكربون ربما يكون في المحيط الداخلي".

ويعتبر قمر "أوروبا" منطقة محورية للحياة خارج كوكبنا، وهو أصغر من الأرض بقليل، ومغطى بطبقة من الجليد يتراوح سمكها بين 10 و15 ميلا. وتحت تلك القشرة، تشير الأدلة إلى أن أوروبا تستضيف محيطا مالحا قد يمتد بعمق 40 إلى 100 ميل، ويحتوي على أكثر من ضعف حجم محيطات الأرض مجتمعة.

ويخطط العلماء للقيام بمهمتين إلى "أوروبا" في السنوات المقبلة، منها مهمة "كليبر" التابعة لوكالة الفضاء "ناسا"، والتي يتوقع إطلاقها عام 2024، بهدف رصد القمر من مداره مع التركيز على البحث عن الجزيئات والظروف الملائمة للحياة.