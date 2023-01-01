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الأشغال العامة تباشر بإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

الأحد 24 سبتمبر 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال العامة تباشر بإزالة آثار عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس



رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن طواقم وآليات الأشغال العامة باشرت منذ الصباح بإزالة آثار الدمار التي خلفها عدوان قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وأوضح زيارة، في بيان صادر عن الأشغال، اليوم الأحد، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس بدأت الطواقم منذ ساعات الصباح بفتح الطرق وتأمين المباني وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المحافظة والمخيم.

وأشار إلى أن آثار الدمار كبيرة، مبينا أن التقديرات الأولية أظهرت تجريف الاحتلال لطرق بطول 500 متر، وخطين للصرف الصحي وتصريف المياه بطول حوالي 1000 متر، وتضرر عدة مبانٍ وهي بحاجة إلى إزالة.

وأوعز وزير الأشغال للجهات ذات العلاقة في الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات من طواقم وآليات لمساندة طواقم المديرية في المحافظة في عملية إزالة آثار الدمار وإصلاح ما دمره الاحتلال.

#مخيم نور شمس

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