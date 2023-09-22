لهذا السبب .. جامعة الأزهر بغزة تعلن تعليق الدوام والدراسة اليوم الاحد

أعلنت جامعة الأزهر بغزة عن تعليق الدوام والدراسة في مقراتها اليوم الاحد.

وارجعت السبب الى الاعتداء المفاجئ على الجامعة وحرصا على سلامة طلبتها.

واستنكرت الجامعة قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بما وصفته بالاعتداء المفاجئ مساء يوم الجمعة الموافق 22/9/2023 على الجامعة، واقتحام الحرم الجامعي واعتلاء أسواره والاعتداء على موظفي أمن الجامعة.

وطالبت جامعة الأزهر جهات الاختصاص والمسؤولين والمؤسسات الحقوقية كافة، بالتدخل العاجل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، والوقوف والتضامن مع الجامعة من أجل منع هكذا اعتداءات وعدم تكرارها.

وأكدت إدارة الجامعة على أنها تضمن وتحترم وترعى العمل الطلابي وأنشطة الأطر الطلابية وفقاً للنظام، بعيداً عن هذه الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة، كما وتؤكد إدارة الجامعة على أنها في حالة انعقاد دائم، لتدارس هذه الاعتداءات واتخاذ قرارها النهائي بالخصوص.