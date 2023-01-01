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عبد اللهيان يسخر من الرسومات التي عرضها نتنياهو أمام الأمم المتحدة

الأحد 24 سبتمبر 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان يسخر من الرسومات التي عرضها نتنياهو أمام الأمم المتحدة



القدس المحتلة / سما /

قلل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان من أهمية التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، ساخرا من الرسومات التي عرضها.

وقال عبد اللهيان، لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "إسرائيل تعيش أضعف فتراتها، وما تفوه به نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس سوى مزحة".

وأضاف: "أحد المسؤولين المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال لي إن نتنياهو يجلب معه رسومات طفولته إلى الأمم المتحدة ليرويها للمشاركين!".

وكان نتنياهو قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، إن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي.

ولطالما استخدم نتنياهو منصة الأمم المتحدة للتحذير من "الخطر الذي تمثله إيران"، وقال "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزود بسلاح نووي".

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