الصدارة تعود لأصحابها وانتصار صعب للبرتقالي

غزة / سما /

استعاد اتحاد الشجاعية صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة بعد فوزه الصعب على غزة الرياضي (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

في وقت متأخر من الشوط الأول افتتح الشجاعية التسجيل عن طريق علاء عطية في الدقيقة (41)، قبل أن بعدل تامر أبو فارس النتيحة لغزة الرياضي في الدقيقة (65)، قبل أن يتكفل علاء عطية بالمهمة الاعتيادية ويسجل الهدف الثاني للشجاعية في الدقيقة (88) من ركلة ثابتة.

الفوز رفع رصبد الشجاعية إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند 3 نقاط في المركز التاسع.

اتحاد خانيونس (1×0) الأهلي

استعاد اتحاد خانيونس توازنه وحقق فوزًا مهمًا على الأهلي (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

وتكفل راغب فارس بمهمة وضع الاتحاد في المقدمة بهدف أول (67)، علماً أن لاعب الأهلي محمد أبو عرمانة طرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد اتحاد خانيونس إلى 11 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع الأهلي للمركز الخامس برصيد 8 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

وافترق بيت حانون الأهلي وضيفه الأمل بالتعادل (1-1) وهي نفس النتيحة التي حكمت مباراة اتحاد دير البلح وخدمات جباليا.

وفي دوري الدرجة الثانية انتصر السلام على الجلاء (1-0)، فيما انتصر خدمات دير البلح على القادسية (2-1).