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ضربة موجعة للصداقة بعد الخسارة أمام الشاطئ

الأحد 24 سبتمبر 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة موجعة للصداقة بعد الخسارة أمام الشاطئ



غزة / سما /

تلقى فريق الصداقة ضربة موجعة بعد خسارة ديربي المخيم أمام الشاطئ بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتعرض مهاجم الفريق محمد بلح خلال المباراة لإصابة بكسر في أصبع قدمه ما يضطره للغياب عن مباراتي الجولتين السادسة والسابعة على أن يعود للملاعب بعد أسبوعين.

وكان بلح قد غاب عن صفوف الصداقة في أول مباراتين من الدوري الممتاز أمام خدمات وشباب رفح، بعدما تلقى إصابة في دور الـ8 من كأس غزة.

ويعاني الصداقة من عدة إصابات في صفوف الفريق الذي يغيب عنه محمود العامودي وعمر بلح، فيما تحوم شكوك حول قدرة جلال أبو يوسف على المشاركة في الجولة القادمة.

وظهر الصداقة ببداية سيئة على صعيد النتائج في الدوري الممتاز الذي لم يحقق فيه إلا فوز وحيد على حساب شباب رفح ومثله تعادل، وتلقى 3 هزائم أمام خدمات رفح والأهلي والشاطئ.

#نادي الصداقة #خدمات الشاطئ #دوري الممتازة

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