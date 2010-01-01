بمشاركة أكبر بعثة بتاريخ فلسطين: افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

هانغجو / سما /

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس السبت، النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو، تحت شعار "من القلب إلى القلب نحو المستقبل"، بعيدًا عن ألعاب نارية أعلن المنظّمون عدم استخدامها التزامًا بالفلسفة الخضراء.وتشارك دولة فلسطين بوفد مكون من 70 مشاركا سيتنافسون في 16 لعبة فردية وجماعية، هي الأكبر في تاريخ مشاركات فلسطين الخارجية، ومن ضمنها الرياضات الإلكترونية التي تشارك لأول مرة في الأولمبياد من خلال الاتحاد الفلسطيني للرياضات الإلكترونية برعاية شركة جوال الاتصالات الفلسطينية.

بعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، انطلقت الدورة الـ19 التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضيا ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

وافتتح شي الدورة الثالثة في الصين بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010، في واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في البلاد، أمام الضيوف المدعوين.

وجسّد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين والصور الرومانسية من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعًا مقدسًا ومعلمًا بارزًا في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.

ومن خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، تمركزت فكرة الحفل حول المياه والتاريخ القديم لهانغجو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة أيضا إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.

ولم تُستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.

حظي 50 ألف متفرج بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز.

وستقام الألعاب في 54 موقعا رياضيا، معظمها في هانغتشو ولكنها تمتد أيضا إلى خمس مدن أخرى، وجرى حفل الافتتاح على استاد مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي والذي تصل سعته إلى 80 ألف متفرج، ويحتضن منافسات ألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام.