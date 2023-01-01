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ريال مدريد يستعيد خدمات فينيسيوس جونيور

الأحد 24 سبتمبر 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستعيد خدمات فينيسيوس جونيور



وكالات / سما /

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أمس السبت، أن مهاجم الفريق فينيسيوس جونيور سيكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال شهر مضى.

أصيب فينيسيوس خلال فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو في 25 آب/ أغسطس، ما أدى إلى استبعاده من مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم مع منتخب البرازيل وثلاث مباريات مع ريال مدريد، بما فيها المباراة الافتتاحية في موسم دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، السبت، إنه "تم نسيان الإصابة... لقد تدرب (فينيسيوس) مع الفريق لأنه لا يوجد أي خطر (لإصابة أخرى) ... لم يعد بعد إلى حالته المثالية، وهو أمر طبيعي، لكن هذه أمور سنقيمها غدا".

يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو، اليوم الأحد، في أول ديربي هذا الموسم. ويحتاج إلى الفوز لاستعادة صدارة الدوري الإسباني.

#ريال مدريد #فينيسيوس جونيور

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