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توخيل يطلب من بايرن ميونخ التعاقد مع نجم ريال مدريد

الأحد 24 سبتمبر 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يطلب من بايرن ميونخ التعاقد مع نجم ريال مدريد



وكالات / سما /

يدرك المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن هناك بعض الثغرات في قائمة الفريق البافاري، يسعى لعلاجها بمجرد فتح باب الميركاتو الشتوي المقبل، في يناير 2024.

تقارير صحفية إسبانية أفادت، مساء السبت، بأن توخيل تحدث مع إدارة البايرن وطلب منها التعاقد مع مواطنه، أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، لترميم الخط الخلفي للفريق.

وتسيطر فكرة التعاقد مع روديجر على عقل توخيل، لذلك طلب من النادي البافاري فعل كل شيء ممكن من أجل الحصول على بطاقة اللاعب، الذي يعرفه جيداً منذ أيام توليه تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، حسبما أفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

الشبكة الموالية لمدريد أشارت إلى أن مردود الهولندي ماتياس دي ليخت لم يلق قبولاً لدى توخيل، ولم يكن عند حجم توقعاته، لذلك يريد التخلي عن خدماته بوضعه في السوق الشتوي، ويريد وصول البديل المثالي له بالتعاقد مع روديجر.

ولن تكون مهمة توخيل في إقناع روديجر بالرحيل عن ريال مدريد سهلة، بعدما أصبح الألماني لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فضلاً عن ارتباطه بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2026.

ولا ينوي البايرن دفع أكثر من 30 مليون يورو مقابل الحصول على بطاقة روديجر، وهو مبلغ لن يقبله الميرينجي، إن كان سيسمح بفكرة رحيله عن البيرنابيو من الأساس.

#توماس توخيل #ريال مدريد #بايرن ميونخ

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