فيديو.. مانشستر سيتي سيتي ينتصر على نوتينجهام رغم النقص العددي

وكالات / سما /

انتصر مانشستر سيتي على ضيفه نوتينجهام فورست بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز السيتزنز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج بهذا الانتصار المستحق، محققاً فوزه السادس على التوالي، ومحافظاً على سجله خالياً من التعثّرات حتى الآن.

وفرض مانشستر سيتي أسلوبه المعتاد على خصمه منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل أول أهداف اللقاء بحلول الدقيقة السابعة، والذي حمل توقيع فيل فودين بعد هجمة رائعة.

وعزز المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تقدم مانشستر سيتي، محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 14 عبر كرة رأسية، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله ماثيوس نونيز.

وكاد أن ينقلب الحال رأساً على عقب في الشوط الثاني، بعد أن أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه رودري لاعتدائه على أحد لاعبي نوتينجهام، لكن مانشستر سيتي استطاع التماسك بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء، ولم يتلقى أي هدف رغم محاولات الضيوف المستمرة لتقليص الفارق.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 18، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد نوتينجهام عند النقطة السابعة، وظل في المركز العاشر مؤقتاً.