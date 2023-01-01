فيديو.. برشلونة يعاقب سيلتا فيجو بريمونتادا مؤلمة

وكالات / سما /

عاقب برشلونة ضيفه سيلتا فيجو بريمونتادا مؤلمة، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز في ظرف ثمانية دقائق فقط، في الرمق الأخير من لقاء الفريقين في ميدان البارسا، ملعب مونتجويك، مساء أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني تجنب الخسارة الأولى هذا الموسم، ونجح في الانقضاض على صدارة جدول الترتيب، بصوة مؤقتة، بفضل الفوز على ضيفه بنتيجة مثيرة قوامها ثلاثة أهداف لهدفين.

سيلتا كان من بادر بالتسجيل بهدف في الدقيقة 19 من زمن الفترة الأولى، من توقيع يورجن لارسن، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول من اللقاء، ليؤجل صاحب الأرض أي رد فعل لما بعد الاستراحة.

ونجح سيلتا في تسجيل هدف مضاعفة النتيجة، في الوقت الذي كان يسعى فيه البارسا للتعادل، وجاء عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76، لكنه كان بمثابة شرارة انطلاق أهداف البلوجرانا.

5 دقائق فقط من توقيت هدف سيلتا الثاني كانت كفيلة بتسجيل هدف تقليص الفارق، بلمسة ساحرة من روبرت ليفاندوفسكي، الذي تكفل بنفسه بتسجيل الثاني عند الدقيقة 85، وبعد أربع دقائق أخرى، وقع البرتغالي جواو كانسيلو على هدف الانتصار للبلوجرانا.

فوز يرفع به برشلونة رصيده للرقم 16، في الصدارة بفارق الأهداف عن جيرونا، مؤقتاً، في انتظار نتيجة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما توقف رصيد سيلتا عند 4 نقاط في المرتبة السابعة عشر.