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"التعليم العالي" تدين اعتداء الاحتلال على جامعة بيرزيت وتعتبره انتهاكا صارخا

الأحد 24 سبتمبر 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت، فجر اليوم الأحد، واعتقال عدد من طلبتها، والإضرار بممتلكاتها.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما.

وأوضحت، أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها، مؤكدة أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات، وطلبتها، والعاملين فيها؛ وإنما سيبقون متمسكين برسالة العلم والتعلّم.

وجدّدت دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم العالي الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاهها.

#التعليم العالي

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