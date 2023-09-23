  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 2% في عجز الميزان التجاري خلال تموز

الأحد 24 سبتمبر 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع بنسبة 2% في عجز الميزان التجاري خلال تموز



رام الله / سما /

أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 558.5 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 2% خلال شهر تموز من عام 2023، مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2022.

وبحسب نتائج المسح، ارتفعت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 141.1 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 7% مقارنة مع شهر حزيران، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وارتفعت الواردات خلال شهر تموز بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 699.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2023 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2023، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

#الإحصاء

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة..هل تتجه للتصعيد؟

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

نتنياهو: الفلسطينيون يجب أن يكونوا جزءا من اتفاقية التطبيع ولن نمنحهم دولة

مسؤول إسرائيلي: لهذا السبب تحاول السلطة الفلسطينية إفشال مسار التطبيع مع الرياض

"الأزهر بغزة" تصدر بيان شجب واستنكار بشأن قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بالاعتداء على الجامعة

"ديرمر" يتوقع موعد إتمام اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" و السعودية

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وإطلاق بالونات حارقة واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص

الأخبار الرئيسية

"كان": تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية

IMG_2693

شهيدان وإصابة جندي في عدوان "إسرائيلي" على مخيم نور شمس شرق طولكرم

650f3ddb4c59b703b4000fa9

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

BynaYHhdi_0_63_1000_562_0_x-large (1)

الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة

photo_2023-09-23_19-36-22

للأسبوع الـ38 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية