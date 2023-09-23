أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تشييع جثمان الشهيد بلال قدح في شقبا، وإصابة العشرات في كفر قدوم وغزة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "القدس":
- تشييع جثمان الشهيد بلال قدح في شقبا واصابة العشرات في كفر قدوم وغزة ومستوطنون يشنون هجوما على بيتا ويعتدون على الرعاة بالمغير والأغوار
- في كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة وزير الخارجية السعودي: نرفض أي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية
- خلال اعتصام أمام مبنى مدرسة السواحرة الثانوية للبنين: أولياء الأمور في القدس يرفضون ابتزاز الاحتلال للقبول بأسرلة المناهج
- دعوات يهودية إلى اقتحام واسع للأقصى اليوم وغدا
- تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
* "الحياة الجديدة":
- اصابات وقصف موقع شرق غزة ومواجهات في كفر قدوم وتشييع جثمان الشهيد قدح في شقبا
- مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية في محيط الأقصى واعتدوا وجنود الاحتلال على مواطنين ومتضامنين بمنطقة كرمة في دورا
- الأسير كايد الفسفوس يواصل اضرابه عن الطعام ويعاني أوضاعا صحية خطيرة
- بتوجيهات من الرئيس: توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة
- اغلاق جميع الشاليهات في قلقيلية بعد وفاة طفل
- قاتل أسرة دوابشة.. "قديس" بنظر أعضاء في ائتلاف نتنياهو.. بعضهم يعمل على إعادة محاكمته لتبرئته
* "الأيام":
- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخليل
- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى
- اصابات خلال التصدي لعملية اقتحام في كفر قدوم
- 4 اصابات في تجدد التظاهرات شرق القطاع وطائرات الاحتلال تقصف مرصدا شرق غزة
- تشييع حاشد لجثمان الشهيد قدح في شقبا
- بن فرحان: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل القضية الفلسطينية
- اسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
- تراشق بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي