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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 24 سبتمبر 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تشييع جثمان الشهيد بلال قدح في شقبا، وإصابة العشرات في كفر قدوم وغزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- تشييع جثمان الشهيد بلال قدح في شقبا واصابة العشرات في كفر قدوم وغزة ومستوطنون يشنون هجوما على بيتا ويعتدون على الرعاة بالمغير والأغوار

- في كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة وزير الخارجية السعودي: نرفض أي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية

- خلال اعتصام أمام مبنى مدرسة السواحرة الثانوية للبنين: أولياء الأمور في القدس يرفضون ابتزاز الاحتلال للقبول بأسرلة المناهج

- دعوات يهودية إلى اقتحام واسع للأقصى اليوم وغدا

- تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

* "الحياة الجديدة":

- اصابات وقصف موقع شرق غزة ومواجهات في كفر قدوم وتشييع جثمان الشهيد قدح في شقبا

- مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية في محيط الأقصى واعتدوا وجنود الاحتلال على مواطنين ومتضامنين بمنطقة كرمة في دورا

- الأسير كايد الفسفوس يواصل اضرابه عن الطعام ويعاني أوضاعا صحية خطيرة

- بتوجيهات من الرئيس: توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة

- اغلاق جميع الشاليهات في قلقيلية بعد وفاة طفل

- قاتل أسرة دوابشة.. "قديس" بنظر أعضاء في ائتلاف نتنياهو.. بعضهم يعمل على إعادة محاكمته لتبرئته

* "الأيام":

- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخليل

- مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى

- اصابات خلال التصدي لعملية اقتحام في كفر قدوم

- 4 اصابات في تجدد التظاهرات شرق القطاع وطائرات الاحتلال تقصف مرصدا شرق غزة

- تشييع حاشد لجثمان الشهيد قدح في شقبا

- بن فرحان: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل لحل القضية الفلسطينية

- اسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

- تراشق بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي

#الصحف الفلسطينية

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