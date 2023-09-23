نتنياهو لـ سموتريتش وبن غفير: أنا صاحب القرار وهم من انضموا إلي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه هو صاحب القرار داخل حكومته، وأن الحكومة هي من اتخذت قرار منع انهيار السلطة الفلسطينية رغم تحفظ الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

وكان نتنياهو يرد على سؤال وجه له حول موقفه من المعارضة الشديدة داخل حكومته من تقديم تنازلات للفلسطينيين.

وقال نتنياهو عن ردود فعل سموتريتش وبن غفير، إنهم يتحدثون، وفي النهاية هم سياسيون.

ورداً على سؤال حول كيف سيتمكن من تمرير أي إجراءات لصالح الفلسطينيين في ائتلافه الحالي، أجاب نتنياهو "الناس لا يدركون كيف يعمل الائتلاف الحالي .. إنهم هم الذين انضموا إلي، ولست أنا من انضم إليهم".