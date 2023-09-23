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اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلبة

الأحد 24 سبتمبر 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلبة



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت فجر اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال مدعومة ومعززة بأكثر من عشرة آليات عسكرية اقتحمت حرم جامعة بيرزيت فجر اليوم.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال مكثت في الجامعة قرابة 40 دقيقة قبل ان تنسحب.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من رئيس مجلس الطلبة (عبد المجيد حسن) ومنسق الكتلة الإسلامية (عمرو خليل) وسكرتير لجنة التخصصات (عبد الله نجم) وسكرتير اللجنة الرياضية (أحمد عويضات) وعضو مؤتمر مجلس الطلبة (يحيى فرح) وعضو مجلس الطلبة السابق (محمود نخلة) والطالب حسن علوان من داخل حرم الجامعة

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