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صرف الدفعة السابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ غدا

السبت 23 سبتمبر 2023 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف الدفعة السابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ غدا



رام الله/سما/

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم السبت، أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السابعة والأخيرة لمشروع الحماية الاجتماعية الطارئ لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارتان في بيانهما، أن الدفعة بدعم من البنك الدولي والحكومة النرويجية بالشراكة مع المالية، وبقيمة 700 شيقل لـ 12.827 من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا، وتغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، ليصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 88 ألف مستفيد بواقع مرة واحدة لكل مستفيد.

وشكرتا البنك الدولي وحكومة النرويج على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معها في عملية الفحص والتدقيق.

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