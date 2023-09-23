وزير الأوقاف: أكثر من ميلون شيقل حصيلة تبرعات حملة "فلسطين معكم" لصالح منكوبي المغرب وليبيا

رام الله/سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن حصيلة التبرعات التي جمعتها حملة "فلسطين معكم" لإغاثة منكوبي الاعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، بلغت أكثر من مليون شيقل، منذ اطلاقها الأحد الماضي.

وقال الشيخ البكري في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن اللجنة المشكلة لمتابعة حملة "فلسطين معكم" في وزارة الأوقاف ستعقد يوم غدٍ الأحد اجتماعا لاتخاذ قرار بتمديدها لأسبوع آخر، أو وقفها.

وحول كيفية إيصال المساعدات، أوضح أن هناك تنسيقا مع سفيري دولة فلسطين لدى المغرب وليبيا، لإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية خصصت حسابات بنكية لمساعدة وإغاثة المنكوبين.

وشدد البكري على أن وزارة الأوقاف اطلقت هذه الحملة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، للوقوف الى جانب اشقائنا في ليبيا والمغرب في مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وكان وزير الأوقاف، قد أعلن الأحد الفائت عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني.