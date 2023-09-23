  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الأوقاف: أكثر من ميلون شيقل حصيلة تبرعات حملة "فلسطين معكم" لصالح منكوبي المغرب وليبيا

السبت 23 سبتمبر 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: أكثر من ميلون شيقل حصيلة تبرعات حملة "فلسطين معكم" لصالح منكوبي المغرب وليبيا



رام الله/سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن حصيلة التبرعات التي جمعتها حملة "فلسطين معكم" لإغاثة منكوبي الاعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، بلغت أكثر من مليون شيقل، منذ اطلاقها الأحد الماضي.

وقال الشيخ البكري في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن اللجنة المشكلة لمتابعة حملة "فلسطين معكم" في وزارة الأوقاف ستعقد يوم غدٍ الأحد اجتماعا لاتخاذ قرار بتمديدها لأسبوع آخر، أو وقفها.

وحول كيفية إيصال المساعدات، أوضح أن هناك تنسيقا مع سفيري دولة فلسطين لدى المغرب وليبيا، لإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية خصصت حسابات بنكية لمساعدة وإغاثة المنكوبين.

وشدد البكري على أن وزارة الأوقاف اطلقت هذه الحملة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، للوقوف الى جانب اشقائنا في ليبيا والمغرب في مواجهة الأوضاع الصعبة الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وكان وزير الأوقاف، قد أعلن الأحد الفائت عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني.

#البكري

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مقاعد فارغة وخريطة نتنياهو في الأمم المتحدة تثير تفاعلاً

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة

أول صورة للقيادي في عرين الأسود خالد طبيلة بعد اعتقاله

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

نتنياهو: الفلسطينيون يجب أن يكونوا جزءا من اتفاقية التطبيع ولن نمنحهم دولة

بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار لشهر سبتمبر 2023

الإعلام العبري: نتنياهو يكذب على العالم بشأن "إبرام السلام"

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة..هل تتجه للتصعيد؟

قصف إسرائيلي يستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة

rgyLj

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وإطلاق بالونات حارقة واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص

1245866530

"ديرمر" يتوقع موعد إتمام اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" و السعودية

photo_2023-09-23_15-39-25

نشوب حريق بمستوطنة "نتيف هعسراه" بفعل بالونات حارقة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية