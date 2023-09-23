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بتوجيهات من الرئيس عباس.. توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة

السبت 23 سبتمبر 2023 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتوجيهات من الرئيس عباس.. توزيع مساعدات مالية على جرحى اشتباكات مخيم عين الحلوة



رام الله/سما/

 بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير اليوم السبت،  مساعدات مالية على جرحى الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة الأسبوع الماضي بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن دائرة شؤون اللاجئين قدمت مبلغ مالي لجرحى الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وفرشات للعائلات التي تعرضت بيوتها للضرر.

وأضاف، نولي أهمية كبيرة للمخيم الذي يقطنه ما يزيد عن 39 الف لاجئ فلسطيني، ونعمل على معالجة مشاكله وتعزيز صمود ساكنيه، لافتاً إلى أن دائرة شؤون اللاجئين قامت اليوم بإصلاح شبكة كهرباء حي الزيب بتركيب ديجنتر بقوة 600 أمبير، ما أعاد الكهرباء في الحي الذي يقطنه ما يزيد عن 400 عائلة فلسطينية لاجئة.

وكانت الدائرة قامت بإصلاح شبكات الكهرباء في منطقتي "البركسات" و"بستان القدس" في مخيم عين الحلوة .

وأكد أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع عن كثب أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة مخيم عين الحلوة بالتنسيق والتعاون مع سفير دولة فلسطين أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العرادات، واللجان الشعبية في المخيمات.

وشكر أمين سر اللجان الشعبية في لبنان عبد المنعم عوض، وأمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا عبد أبو صلاح، الرئيس محمود عباس على رعايته واهتمامه بالمخيمات الفلسطينية وتلبية احتياجاتها.

#الرئيس عباس

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