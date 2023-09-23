"إسرائيل" تهنئ السعودية..

القدس المحتلة/سما/

وجهت دولة الاحتلال تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في رسالة نشرتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وقالت الوزارة في التدوينة "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بحلول اليوم الوطني الـ93".

وأضافت "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار.. مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

وتأتي هذه التهنئة بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال نتنياهو خلال كلمته في الجلسة العامة للأمم المتحدة: "شعب إسرائيل يتوق إلى السلام، أولئك الذين عانوا من لعنة الحرب سيقدرون نعمة السلام بشكل أفضل.. لقد تحدثت قبل يومين مع الرئيس بايدن، وأنا أقدر التزامه بالحفاظ على هذه الفرصة التاريخية".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الرئيس بايدن".

من جهته، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وستتخذ إسرائيل إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.