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قصف إسرائيلي يستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة

السبت 23 سبتمبر 2023 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف إسرائيلي يستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة



غزة/سما/

قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ،مساء اليوم، نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاستطلاع استهدفت نقطة لقوة حماة الثغور "الضبط الميداني" شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بصاروخين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "أغارت طائرة مسيرة للجيش على نقطة عسكرية تابعة لمنظمة حماس تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه أعمال العنف وأيضًا أطلقت منه النار نحو قواتنا بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة. وفق زعمه.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يهاجم قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي ردا على المواجهات العنيفة وإلقاء العبوات الناسفة وإطلاق البالونات الحارقة عند حدود قطاع غزة.

#غزة

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